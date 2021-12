2Gplus mit Testpflicht : Schwierige Zeiten für spontanen Café-Besuch

Die Infotafel des Testcenters des DRK am Schlossplatz (früherer Sitz der Gewobau). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Das DRK-Testzentrum am Schlossplatz ist für Passanten in der Fußgängerzone die nächste Adresse. Doch sind die Zeiten dort eingeschränkt. Und es läuft nur über Termin. DRK-Chef Prager sagt, man lasse mit sich reden – aber nicht für spontanen Café-Besuch.

Ein spontaner Kaffee – das ist oft eine feine Sache. Etwa, wenn man in der Fußgängerzone einen guten alten Bekannten trifft. Was ist da schöner, sich gemütlich in ein Café zu setzen und zu plaudern. Oder, wenn die Füße vom Einkaufsbummel schmerzen. Da ist ein kleines Verschnaufspäuschen in einem der vielen Cafés in der Innenstadt eine Wohltat.

Aber so einfach ist das jetzt nicht mehr in Zeiten von Corona. Nur für Genesene oder doppelt Geimpfte plus „Booster“ (Drittimpfung) ist der spontane Besuch eines Cafés (oder Restaurants) ohne vorherigen Test machbar. Im Schilderwald der Corona-Regelungen nennt sich dies „2G plus“ – genesen oder geimpft plus Test. Ganz neu hinzugekommen ist die Regelung, dass alle „Geboosterten“ von der Testpflicht ausgenommen sind.

Info Test-Engpass: DRK hat vorgesorgt und gebunkert Bundesweit klagen immer mehr Betreiber von Corona-Testcentern über Engpässe bei den Schnelltests. Von Region zu Region ist die Situation allerdings unterschiedlich. Hans Prager, Leiter des DRK Südwestpfalz, dem wichtigsten Anbieter von Abstrichen in Zweibrücken, sagt auf Anfrage unserer Zeitung, seine Helfer spürten den Engpass noch nicht. „Wir haben allerdings auch vorgesorgt“, macht er deutlich. „Wir haben früh genug etliche Tests gebunkert. Daher ist es derzeit nicht knapp für uns. Aber es ist die Frage, wie es weitergeht“, merkt er an. Über eine Sache müsse man sich keinen Illusionen hingeben: „Der Preis für die Tests wird steigen, das steht außer Frage. Das ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage.“ (eck)

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Leser bei unserer Zeitung vorstellig. Man sei doppelt geimpft, habe aber noch keinen Booster bekommen können. Die Testzeiten am Schlossplatz seien aber sehr eingeschränkt, Montag bis Freitag werde nur von 16 bis 20 Uhr getestet. Und das nur nach Termin. Ob das DRK nicht auch spontanes Vorbeischauen erlauben könnte?

Hans Prager, Chef des DRK Südwestpfalz, macht diesbezüglich allerdings wenig Hoffnung. Auf Anfrage sagt er: „Wir haben ja bereits die Öffnungszeiten an unseren beiden Testcentern an der Kasernenstraße und am Schlossplatz erweitert.“ Das DRK müsse schauen, dass es mit seinen Kapazitäten haushalte. Eine zusätzliche Erweiterung der Öffnungszeiten wolle man daher aktuell nicht.

Zur Frage, ob nicht Spontanbesuche am Schlossplatz möglich gemacht werden könnten, meint Prager: „Dann würde die Schlange dort ja noch länger werden.“ Bereits jetzt bildeten sich dort mehrmals täglich Schlangen, Termin hin und her. Manche seien zu früh, würden außen warten. Wenn dann noch „Spontane“ hinzukämen, würde alles zu viel werden. „Wir lassen schon mit uns reden, wenn jemand plötzlich ganz dringend einen Test braucht“, sagt der Rotkreuzler. „Aber das ist dann für wirklich dringende Termine gedacht. Und nicht unbedingt fürs Kaffeetrinken.