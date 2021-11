Augenklick : Goldener Herbst mitten in Zweibrücken

Auch bei grauem Himmel kann Zweibrücken sehr reizvoll sein. Foto: Françoise Martsch

„Trotz grauen Himmels leuchteten die Herbstfarben in der Stadt und der Spaziergang mit Pudel Lilou am letzten Oktobertag war wieder ein kleines Erlebnis“, schreibt Merkur-Leserin Françoise Martsch zu diesem stimmungsvollen Foto vom Sonntag am Abenteuer-‑Spielplatz am Kleinen Exe in Zweibrücken.⇥Foto: Françoise Martsch