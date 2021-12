Wie Zweibrücken, Pirmasens und Südwestpfalz durch mehr Zusammenarbeit Fusion verhindern könnten : Modellprojekt: Durch Kooperation Kreisfreiheit retten?

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (Archivbild vorm Rathaus) will durch verstärkte interkommunale Zusammenarbeit mit Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz Zweibrücken vor der Einkreisung bewahren. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Zweibrücken, Pirmasens und der Landreis Südwestpfalz sollen nachweisen, dass sie durch verstärkte Zusammenarbeit so viele Spar-Effekte erzielen, dass eine Fusion überflüssig wird. Für dieses Modellprojekt stellt Rheinland-Pfalz viel Geld in Aussicht.

Das Land hat sogar 750 000 Euro Fördergeld für dieses Modellprojekt in Aussicht gestellt. „Projektträger“ soll Zweibrücken werden, Pirmasens und Südwestpfalz per Kooperationsvereinbarung beitreten.

„Im Mittelpunkt steht: Was können wir in den Bereichen Backoffice machen, sodass der Bürger nichts merkt, wir aber höhere Effizienz haben“, erläuterte Wosnitza. Dabei gehe es auch um Digitalisierung (das heißt, dass Bürger mehr Dinge online erledigen können). Gelinge der Nachweis nicht, drohe die Einkreisung Zweibrückens „schon 2024 Realität“ zu werden, heißt es in der Ratsvorlage. Zweibrücken ist kleinste kreisfreie Stadt Deutschlands.