Corona-Daten aus Zweibrücken : Geringste Todesrate in Deutschland

127 Mal hieß es seit Donnerstag in der Südwestpfalz nach dem Corona-Test: positiv. Foto: dpa/Robert Michael

Zweibrücken Zusammengefasst: Erfreuliche und weniger erfreuliche Zahlen zu Corona in Zweibrücken und der Südwestpfalz

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Althoff Redaktionsleiter Pfälzischer Merkur

(jam) In dieser Woche hat der Zweibrücker Arzt und CDU-Politiker Christoph Gensch im Internet eine ermutigende Corona-Bilanz für Zweibrücken gezogen. Insbesondere im Bezug auf die Zahl der Todesopfer. Zusammen mit den Zahlen aus der aktuellen Wochenzusammenfassung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (LUA) ergibt sich daraus ein differenziertes Bild der Pandemie in unserer Region. Die hier dokumentierten Ergebnisse decken dabei verschiedene Zeiträume ab, von 7 Tagen bis zu eineinhalb Jahren (Pandemiebeginn). Die Zahlen der LUA-Wochenzusammenfassung sind auf dem Stand vom 8. Dezember.

Zahlenreihen seit Pandemiebeginn

-In Zweibrücken sind seit Pandemiebeginn 9 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gestorben, 7 davon an, 2 mit Corona, etwas mehr als 20 Prozent. Seit unserer letzten Analyse vor zwei Wochen waren keine weiteren Todesfälle zu verzeichnen.

-Im Landkreis Südwestpfalz sind seit Pandemiebeginn 99 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gestorben, 61 davon an, 38 mit Corona (circa 38 Prozent). Das Verhältnis zwischen diesen Zahlen hat sich seit unserer letzten Analyse vor zwei Wochen nicht verändert.

-In Pirmasens sind seit Pandemiebeginn 68 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gestorben, 50 davon an, 18 mit Corona (26,4 Prozent).

-seit Pandemiebeginn wurden in Zweibrücken 100 Personen mit positivem PCR-Test im Krankenhaus registriert, von denen waren 52 (51 Prozent) wegen der Infektion in der Klinik; im Landkreis waren es 361/166 (knapp 46 Prozent wegen Corona im Krankenhaus), in Pirmasens 225/111 (49,3 Prozent wegen Corona im Krankenhaus).

-In der kompletten Südwestpfalz gab es seit Beginn der Pandemie keine Todesfälle von unter 20-Jährigen. In Rheinland-Pfalz ist laut LUA nur ein Fall in Germersheim bekannt

-Auffällig ist weiterhin, dass ZW den landesweit höchsten Anteil (29 Prozent) von Todesopfern zwischen 20-59 Jahren hat (Kreis 5 Prozent, Pirmasens 4 Prozent). Anderswo im Land sind die Todesopfer zu 90 oder mehr Prozent 60 Jahre oder älter (Ausnahme Bitburg-Prüm mit 21 Prozent).

-8648 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz wurden seit Pandemiebeginn positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bei einer Gesamtbevölkerung von 169 089 (Stand Dezember 2020) heißt das, dass 5,1 Prozent der Bürger sich zwischen März 2020 und Dezember 2021 nachweislich mit dem Virus infiziert haben.

In Rheinland-Pfalz wurden seit Pandemiebeginn bis zum 8. Dezember 251 689 durch PCR-Test bestätigte Corona-Infektionen gezählt. Ausgehend von einer Bevölkerungszahl von 4 098 391 (Dez 2020) heißt das, dass 6,1 Prozent der Bürger sich zwischen März 2020 und Dezember 2021 mit dem Virus infiziert haben. Hinzu kommt noch eine Dunkelziffer mit unerkannten Infektionen, vermutlich gerade bei jüngeren und gesunden Menschen in den ersten Monaten der Pandemie. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass mindestens 90 Prozent der Rheinland-Pfälzer sich in all dieser Zeit nicht infiziert haben.

In seinem Facebook-Beitrag weist der Zweibrücker Mediziner Christoph Gensch darauf hin, dass Zweibrücken „im Vergleich aller 411 Städte und Landkreise in Deutschland die niedrigste Corona-Todesrate“ hat. „Die so genannte Letalitätsrate (gemessen in Todesfällen durch die Anzahl der Infektionen) liegt bei 0,6 Prozent. Diesen Platz haben wir schon fast seit Jahresbeginn inne und seitdem verteidigt. Zum Vergleich: Die höchsten coronabedingten Todesraten in Deutschland liegen bei 3,9 Prozent, das ist mehr als 6 mal so hoch (z.B. im Lankreis Tirschenreuth in Bayern).(Quellen: RKI und www.corona-in-zahlen.de).“

Diesen guten Wert führt Gensch im Wesentlichen in der Tatsache zurück, „dass es uns sehr gut gelungen ist, unsere vulnerablen Gruppen - insbesondere die Alten- und Pflegeheime - konsequent und frühzeitig zu schützen. Und auch in diesem Winter sind die Zweibrücker Pflegeheime bereits alle mit Booster-Impfungen versorgt und können daher etwas gelassener der vierten Corona-Welle entgegensehen.“

Todesfälle (letzte 4 Wochen)

0 in Zweibrücken, 8 im Landkreis Südwestpfalz, 10 in Pirmasens

Davon sind in Pirmasens 7 an Covid (70 Prozent, eine Verringerung um 17 Prozentpunkte) gestorben, im Landkreis 4 (50 Prozent)

Von den 18 Todesopfern war keines jünger als 60 Jahre.

Vergleichswert RLP: 206 gestorben, 171 an Corona, 36 mit (21 Prozent, eine Steigerung um 6 Prozentpunkte)

Hospitalisiert (letzte 7 Tage)

Neu ins Krankenhaus mussten in dieser Zeit 1 positiv getestete Zweibrücker, 14 positiv getestete Kreisbürger sowie 6 positiv getestete Pirmasenser. Bei insgesamt 5 (0 Zweibrücken, 3 Landkreis, 2 Pirmasens) war die Corona-Infektion ursächlich für die Einweisung (23,8 Prozent).

Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz wurden in den Krankenhäusern 159 infizierte Menschen aufgenommen, davon 58 wegen ihrer Corona-Infektion (etwa 36,4 Prozent).

Impfdurchbrüche (RLP)

In den vergangenen 8 Wochen sind in Rheinland-Pfalz 208 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, davon 172 AN Corona (82,7 Prozent), 36 MIT Corona.

37 Prozent der Gestorbenen waren vollständig geimpft.

In den vergangenen 2 Wochen sind in RLP 15 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, davon 11 AN Corona (73 Prozent), 4 MIT Corona-Infektion.

36 Prozent der Gestorbenen waren vollständig geimpft.

In den letzten 2 Wochen gab es in Rheinland-Pfalz 4258 Fälle von Bürgern mit positivem PCR-Test und Covid-Symptomen. Von denen waren 45 Prozent vollständig geimpft. Ins Krankenhaus mussten von den 4669 Patienten 190, aber nur 79, also nur etwas mehr als 40 Prozent, aufgrund ihrer Covid-Erkrankung. 9 Patienten von diesen 79 mussten aufgrund ihrer Corona-Erkrankung auf der Intensiv-Station behandelt werden. Von denen waren 11 Prozent vollständig geimpft.

Aktuelle Lage in der Südwestpfalz

Am Freitag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 127 weitere positive Corona-Tests registriert. Nur 19 davon wurden aus Zweibrücken gemeldet, jeweils 4 aus Contwig und Dellfeld, 3 aus Maßweiler, jeweils 2 aus Dietrichingen und Hornbach sowie jeweils 1 aus Rieschweiler-Mühlbach, Bechhofen, Kleinsteinhausen und Rosenkopf. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 397,5 (Landkreis), 395,6 (Pirmasens) sowie 302,8 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage- Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 3,92. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1226 bestätigte positive Fälle aktiv, 28 mehr als am Vortag. >Seite 1: weiterer Bericht

Christoph Gensch. Foto: Konstantin Eckert