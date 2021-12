Stadt Zweibrücken betrachtet nicht jetzige Brachfläche, sondern Parkbrauerei-Zeit als „Ist-Zustand“ des Geländes : Brauerei-Quartier: Investor prüft Kaltluftzufuhr

Das ehemalige Gelände der Parkbrauerei in Zweibrücken (aktuelles Bild vom Dezember 2021) ist bereits terrassiert, alle früheren Brauerei-Gebäude wurden 2020 im Auftrag von Investor Manfred Schenk abgerissen und oben am Hang ein Wäldchen schon Anfang 2019 bis auf wenige Reste entfernt . Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Im Bebauungsplan-Verfahren das ehemalige Parkbrauerei-Gelände wird nun doch noch geprüft, ob klimaschädliche Auswirkungen für die Innenstadt drohen.

Die Stadt hat den Bebauungsplan-Entwurf für das „Quartier Altes Brauereigelände“ nachgebessert. Und zwar „als Konsequenz auf die Diskussion in der Sitzung des Bauausschusses am 30.11.2021 über das Thema der Kaltabflussbahnen“. Die Grünen hatten da ein Gutachten gefordert (wie zuvor schon die Landespflege bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) – um zu prüfen, ob die Art der geplanten Bebauung des einstigen Parkbrauerei-Geländes negative Auswirkungen auf die Kaltluftzufuhr der Innenstadt haben könnte.

Neu eingefügt in die Bebauungsplan-Begründung ist nun ein Abschnitt „Klima“. Darin ist eine Karte des Deutschen Wetterdienstes eingezeichnet, in der erkennbar ist, dass die Haupt-Kaltluftbahnen in Zweibrücken „Bachtäler und Senken“ sind. Täler gebe es nicht auf dem von der Hofenfelsstraße zum Kreuzberg liegenden Hang des geplanten Baugebietes. Zwar seien auch dort auf der Karte Fließrichtungs-Pfeile für Kaltluft dargestellt. Diese argumentiert die Stadt aber wie folgt weg: Die Pfeile könnten „nicht als konkrete Bahnen interpretiert werden“, weil sie allein wegen der Topographie eingezeichnet seien, unabhängig davon, ob dort die Bahnen störende Bebauungen stehen. Dies aber sei durch die Brauerei-Gebäude der Fall gewesen. Planungsrechtlich als „Ist-Situation“ definiert die Stadt nicht die jetzige Brachfläche – sondern die (bereits 2020 von Investor Manfred Schenk abgerissene) Brauerei-Bebauung. Und zu Brauerei(ruine)-Zeiten habe das Gelände „keine signifikante Rolle als Abflussbahn gespielt“. Die „kürzlich erfolgte Räumung“ ist für die Stadt nicht relevant, weil sie „im Zuge der Baureifmachung erfolgt“ sei: „Die Entfernung der Brauereigebäude diente somit der Entwicklung und Neugliederung einer innerstädtischen Brachfläche. Die geräumte Fläche ist somit ein Zwischenzustand auf dem Weg zur neuerlichen Bebauung und kann nicht als der zu erhaltende Endzustand angesehen werden. Ein Vergleich zwischen Ist-Zustand und Planung legt daher den Zustand der Brauereibebauung zugrunde.“ Zudem schreibt die Stadt, dass „vor allem die Kreuzbergstraße, teilweise auch die Parkstraße“ (links und rechts vom Plangebiet) eine „Senke“ sei, „die auch zur Zeit der Brauereibebauung als Abflussbahn fungiert hat“.