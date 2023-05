Zwei Fahrer „streng ermahnt“ und nachgeschult Chaotische Busfahrten: Unternehmen gelobt Besserung

„Aber es ist passiert. Und das tut uns sehr leid“, sagte Imfeld. Er bestätigte, was Christian Glahn, Ortsbeiratsmitglied von Mörsbach, tags zuvor im Pfälzischen Merkur beklagt hatte: nämlich, dass manche Fahrer völlig desorientierungslos gewesen seien, einer habe sich derart verzettelt, dass er am Hornbachstaden stehen blieb und nicht mehr weiter wusste; via Handy von Schülern im Bus hätten Eltern von zuhause aus dann dem Fahrer Anweisungen gegeben, welche Routen er nehmen solle.