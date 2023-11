Rolf Franzen bemängelt Lösung mit Zelt Warten auf Busse in Mörsbach: CDU beklagt „unhaltbaren Zustand“

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates (wir berichteten mehrfach) wandte sich Rolf Franzen (CDU) wegen des Themas Schülerbeförderung in Mörsbach an die Verwaltung. Den Blick hatte er auf die beiden Haltestellen an der Höhenstraße und vor allem der stark frequentierten Steinackerstraße gerichtet. „In meinen Augen herrscht dort ein unhaltbarer Zustand. Wir lassen unsere Kleinsten im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen“, beklagte Franzen.