Sperr-Drohung gegen Zweibrücker Siebenpfeifferstraße Privatstraße-Anwohner lassen Ultimatum verstreichen

Die Vorgeschichte: Anfang April hatten die Bewohner der 14 Häuser in der Siebenpfeifferstraße 23 bis 43 einen auf den 3. April 2023 datierten und mit „Bekanntmachung“ überschriebenen Brief bekommen. In dem Schreiben ließ sie ein Mann aus Rheinböllen im Hunsrück wissen, dass er seit dem 21. Juli 2022 „der neue Eigentümer der Siebenpfeifferstraße, Flurstück 1588/11“ sei. Der Brief schloss mit einem Ratschlag, der einem Ultimatum gleichkam: Die Anlieger des Straßenteilstücks sollten sich zu einer „Anwohnergemeinschaft“ zusammenschließen, um ihm die Straße abzukaufen und sich den Preis zu teilen. Er, der neue Eigentümer, „freue“ sich auf „Angebote“, die man ihm auch „gerne per E-Mail“ zukommen lassen könne. Sollten jedoch bis zum 3. Mai keine Offerten bei ihm eingehen, sehe er sich gezwungen, die Straße zu sperren. Um seiner Drohung offenbar auch optisch Nachdruck zu verleihen, hatte mutmaßlich der Mann die beidseitige Straßensperrung mit einer roten Schlangenlinie markieren lassen. Nach Informationen unserer Zeitung hatte der Mann das 100-Meter-Teilstück, das durch den Verzicht der früheren Eigentümer herrenlos geworden war, für 2500 Euro auf einer Auktion in Köln ersteigert (wir berichteten).