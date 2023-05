Schwanenhäuschen im Zweibrücker Rosengarten Ein neues Zuhause für das Federvieh

Mein lieber Schwan. Für das Federvieh im Rosengarten gibt es, mitten auf dem Weiher, einen nagelneuen Unterschlupf. Ein neues „Schwanenhäuschen“. Am alten Häuschen hatte der Zahn der Zeit erheblich genagt, ein neues musste her. Am Mittwoch wurde fleißig daran gewerkelt; zwei Arbeiter stiegen dem Häuschen zeitweise regelrecht aufs Dach, wie das Foto zeigt. Am Donnerstag wurden die Arbeiten schließlich fertiggestellt.