Irrlichternde Fahrer, weinende Kinder Wenn die Busfahrt zur Chaosfahrt wird

Morgens um kurz nach sieben Uhr halte der Bus in der Steinackerstraße am Dorfgemeinschaftshaus. „Dann steigen 25 bis 30 Kinder ein. Das ist jede Menge für einen so kleinen Ort wie Mörsbach“, sagt Glahn. Der Bus steuere unter anderem die Albert-Schweitzer-Grundschule in Zweibrücken-Ernstweiler an. Später, kurz nach zwölf und 13 Uhr, fährt der Bus die Kinder wieder zurück nach Mörsbach.