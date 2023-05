Merkur-Gespräch ein Jahr vor der Wahl Was Jungpolitiker für Zweibrücken tun wollen

Dahler, Scherer und Keuchel sind alle mit Anfang 20 in Räte gekommen und berichten überwiegend von sehr positiven Erfahrungen. Dahler, der 2014 erstmals in den Rat gewählt wurde, ist seit Februar 2022 sogar CDU-Fraktionschef, und das als jüngstes Fraktionsmitglied. Ein Beispiel dafür, dass das verbreitete Vorurteil falsch ist, man könne doch eh nichts bewirken in der Politik? Ja, bestätigt Dahler: „Man kann was bewegen in der Kommunalpolitik. Wenn man sich einbringt, bekommt man auch Verantwortung übertragen.“ Dahler bedauert, was auch die Anderen am Tisch bestätigen: „Leider Gottes gibt es immer wenig Jüngere, aber auch Ältere, die sich einbringen. Ich appelliere an alle, das zu machen, ob politisch oder in Vereinen!“