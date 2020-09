Inklusionshelfer des DRK Zweibrücken helfen : Menschlichkeit steht im Mittelpunkt

Zweibrücken Als Inklusionshelfer ermöglichen Mitarbeiter und Ehrenamtliche des DRK in Zweibrücken Kindern mit Beeinträchtigung eine normale Teilhabe am Alltag. Hilfe zur Selbsthilfe stärkt die Betroffenen.

„Wir sind keine Integrationshelfer für Migranten, sondern wir unterstützen Kinder und junge Menschen mit Beeinträchtigung bei der Inklusion, damit sie am Leben einfacher teilhaben können“, betont Angela Nadler. Sie leitet die Abteilung Inklusion beim DRK Südwestpfalz in Zweibrücken.

Aktuell unterstützen 20 zumeist weibliche Assistenten ebenso viele Kinder und Jugendliche eins zu eins in der Kita und in der Schule. Innerhalb eines festgelegten Aufgabenspektrums entscheiden sie individuell und situativ, wie sie das Kind stärken, inklusive einfacher pflegerischer Aufgaben, sofern dies nötig ist. Sie motivieren ein Kind etwa darin, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen, oder fördern, etwa beim Toilettengang, beim Ranzenpacken, bei dem Wechsel des Klassensaals etwa für Rollstuhlfahrer oder beim Umkleiden in der Turnstunde. Sie begleiten bei Ausflügen oder Klassenfahrten selbst inklusive Übernachtung. Nicht selten helfen sie den Kindern mit Beeinträchtigung durch Verhaltenstipps auch dabei, echte Freunde zu finden.