Modellprojekt : Beim BBZ Lebach dreht sich alles ums Rad

Einweihung der neuen E-Bike-Ladestation am BBZ Lebach

Lebach Hohe Zuschüsse gib es für Projekte zur nachhaltigen Mobilität und zur Inklusion am Berufsbildungszentrum Lebach.

Ein außergewöhnliches schulisches Inklusions- und Integrationskonzept setzt das Lebacher Berufsbildungszentrum (BBZ) derzeit erfolgreich um. Dabei geht es um erlebnispädagogische Unterrichtsmodelle in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch um das Thema Fahrrad. Hierfür hat das BBZ in den letzten Monaten eigens eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. Zudem wurde ein Liegetandemrad, E-Mountainbike und ein elektrisch angetriebenes Lastenrad angeschafft. Jüngstes Projekt ist die Einrichtung einer E-Bike-Ladestation, an der bis zu sechs Fahrräder Platz finden. Die Ladestation kann nach Anmeldung im Sekretariat von jedermann kostenlos genutzt werden.

Insgesamt etwa 30 000 Euro investiert das BBZ 2020 in die einzelnen Projekte. Dafür gab es finanzielle Zuschüsse vom Wirtschaftsministerium, dem Landkreis und vom Schulverein. „Wir haben diese Vorzeigeprojekte gerne mit insgesamt 16 943 Euro gefördert aus Fonds für den regionalen Klimaschutz und die Elektro-Fahrrad-Mobilität“, bestätigt Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger bei der offiziellen Einweihung der Ladestation. Die Ministerin lobte die Schulleitung besonders für deren Projektideen. An die Schülerinnen und Schüler gerichtet sagte sie: „Ihr könnt stolz sein auf eure Schule“.

„Das gemeinsame Radfahren im Klassenverband gehört zu unserem erlebnispädagogischen Konzept, welches das soziale Lernen fördert und die Gemeinschaft stärkt“, bestätigt Schulleiter Norbert Bös. Schüler mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen hätten bisher nicht an den wöchentlich gemeinsam durchgeführten Fahrradaktionen teilnehmen können. „Mit der Anschaffung eines speziellen Liegetandemrad für knapp 10 000 Euro haben wir die Inklusion und Integration dieser jungen Menschen weiter vorangebracht“, erläutert Frank Schön. Der Praxislehrer und Erlebnispädagoge ist am BBZ zuständig für die Projekte. „In unseren Klassen, in denen überwiegend Schüler mit Migrationshintergrund unterrichtet werden, gibt es viele Jugendliche, die alleine nicht Radfahren können und nun auf dem Tandemrad doch an den gemeinsamen Unternehmungen teilhaben“, betont Schön. Das neue Lasten-E-Bike werde für schulische Versorgungsfahrten ausgiebig genutzt.

„Der Landkreis Saarlouis hat einzelne Projekte mit insgesamt knapp 3600 Euro finanziell unterstützt“, bestätigt Beigeordneter Dietmar Bonner. „Die Einrichtung der Fahrradwerkstatt des BBZ haben wir mit 1700 Euro und den Kauf des Tandemfahrrades mit 1890 Euro aus dem Fonds für Nachhaltigkeitskultur sowie Mitteln für unses Aktivitätsjahrs Mobilität & Nachhaltigkeit bezuschusst“, erläutert Natalie Sadik, Schulentwicklungsplanerin und Bildungsmanagerin beim Landkreis. Sie hat gemeinsam mit BBZ-Lehrer Schön das Inklusions- und Integrationskonzept geplant und die Fördergelder beantragt. „Der Schulverein des BBZ hat die verschiedenen Projekte in den letzten Jahren mit insgesamt etwa 10 000 Euro ebenfalls unterstützt“, bestätigt dessen Geschäftsführer Klaus Engel.