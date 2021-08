Unsere Woche : Eine wahnsinnig gute Tragikomödie

Als ich zuletzt eine Nachricht las, dachte ich mal wieder an das schöne Oxymoron. An diese scheinbar so gesetzlose rhetorische Figur, die sich nicht um Widersprüche schert. Um Regeln. So verbindet das Oxymoron Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen.

Hörbuch, Hassliebe, Fleischsalat, Trockeneis etwa. Oder auch die Tragikomödie. Dieses ein wenig irreführende filmische wie literarische Genre, bei dem geweint und gelacht werden soll.

Eine wahrhaft wahn- wie irrsinnige Tragikomödie las ich vor wenigen Tagen auf Facebook. Aufgeführt von einer Amerikanerin, die von ihrem Arbeitgeber gebeten wurde, sich impfen zu lassen. Doch die Frau, eine 31-jährige Optikerin aus der Bronx, erklärte besorgt, dass sie das nicht tun werde. Niemals. Ihr Grund: Sie habe Angst, zu einer Untoten zu mutieren. Die Frau verwies auf den Film „I am Legend“ mit Will Smith. Auch da habe es ja Zombies gegeben, erinnerte sie ihren Arbeitgeber – und drohte ihm: Sollte sie sich impfen lassen müssen und dann womöglich zu einem Zombie werden, werde sie kündigen.

Wie genau die Reaktion des Arbeitgebers ausfiel? Unklar. Doch sie dürfte ähnlich oxymorisch, also gegensätzlich, ausgefallen sein wie bei vielen anderen auf Facebook. Zwischen Lachen und Weinen also. Eine Reaktion, die quasi nach einem Neologismus ruft. Einer Wortschöpfung. Wie wäre es mit „gelachtweint“?

Doch ebenso wahrscheinlich ist es, dass die Chefs ihrer Noch-Arbeitnehmerin mit der Kündigung zuvorgekommen sind. Gründe hätten sie durchaus einige. So zum Beispiel, dass es in „I am Legend“ keine Zombies gibt. Sondern Vampire. Quellen, die zitiert werden, sollten auch richtig wiedergegeben werden! Danke.

Zweitens: Die Menschen mutieren nicht wegen einer Impfung zu Vampiren, sondern weil sie sich mit dem Virus angesteckt haben. Die Frau plädiert also quasi für die Impfung.

Und dann wäre da noch ein Fakt, auf den Akiva Goldsman, einer der Drehbuchautoren von „I am Legend“, hinwies. So machte Goldsman, nachdem er von der Tragikomödie erfahren hatte, für wirklich alle sehr deutlich: „Oh. Mein. Gott. Es ist ein Film. Ich hab‘s erfunden. Es ist. Nicht. Real.“ Kapiert.