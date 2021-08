Kartoffelernte in der Südwestpfalz : Eitel Sonnenschein auf dem Acker

Rosenkopf Der Rosenkopfer Kartoffelbauer Winfried Bachmann ist mit der diesjährigen Ernte bisher sehr zufrieden.

Mit der diesjährigen Ernte ist der Landwirt sehr zufrieden. „Genau am 27. April habe ich 800 Kartoffelpflanzen gesetzt, die ersten sind schon so weit. Die „Annabelle“ ist richtig gut“, freut er sich. Pro Pflanze lassen sich rund 12 – 14 Erdäpfel ernten. Die frühe „Annabelle“ erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Kreuzung aus den Sorten „Nicola“ und „Monalisa“ wird vor allem im Süden Deutschlands angebaut. Der Geschmack ist fein und frisch. Zwar zählt die Sorte zu den typischen Salatkartoffeln, aber sie eignet sich auch sehr gut für Brat-, Ofen-, Salz- oder Pellkartoffeln.

100 Kilogramm Kartoffeln erntet Winfried Bachmann nun täglich. Alleine und mit einer Harke bewaffnet gräbt der Landwirt die großen und kleinen Früchte aus. „Mit der Hand ist das schonender für die Kartoffel“, erklärt er. „Wenn ich das mit einer Maschine oder eine Hexe mache, dann beschädige ich die Schale und dann hält sie nicht mehr so lange“. Also wird Stück für Stück aufgesammelt, abgewogen und in Säcke verpackt. „Das ist einfach ein guter Boden für die Kartoffeln,“ so Winfried Bachmann. Für den Dünger sorgen die 200 Legehennen.