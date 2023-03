Mädchen töteten die Zwölfjährige Geschmacklose Trends nach Bluttat: Wie TikTok mit dem Tod von Luise Reichweite macht

Medien-Anwältin Josephine Ballon betont in diesem Zusammenhang die Effekte der Sozialen Medien: Während die Presse an presserechtliche Standards gebunden sei, zum Beispiel indem sie nicht namentlich über mutmaßliche Täterinnen berichten darf, Persönlichkeitsrechte wahren muss und gerade im Kontext mit jungen Menschen vorsichtig sein muss, gebe es das in der Form bei Sozialen Medien eben nicht. Dort haben alle Menschen die Möglichkeit, alles reinzuschreiben und hochzuladen, was sie wollen - auch anonym.