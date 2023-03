Podcast „Queen of Bitches“ Erfolgreich bei „OnlyFans“ – das ist das Geheimnis von Katja Krasavice

Katja Krasavice hat seit dieser Woche einen eigenen Podcast. „Queen of Bitches“ heißt er. Und darin will die Rapperin vor allem über die „harten Fakten“ sprechen. „Wir wollen richtig viele private Dinge erzählen.“ Die erste Folge hat es in sich und ist nichts für Verklemmte: Denn es geht um „OnlyFans“ – ein soziales Netzwerk, auf dem Beiträge und vor allem Nacktfotos sowie freizügige Videos geteilt werden. Und da will die Künstlerin besonders erfolgreich sein. „Ich bin die erfolgreichste Frau auf dieser Plattform in Deutschland“, erzählt sie stolz.