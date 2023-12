Europaforschung Forschungsprojekt: Wie Emotionen die Politik prägen

Ob es bei der Thematik Unterschiede im europäischen Vergleich gibt, wollen die Forscher durch eine breit angelegte Umfrage in den am Projekt beteiligten Ländern herausfinden. Die EU fördert das Forschungsprojekt mit 2,8 Millionen Euro. Davon fließen rund 700 000 Euro nach Saarbrücken. Das Projekt wird von Wenzelburger gemeinsam mit der promovierten Politologin Beatriz Carbone koordiniert, deren Schwerpunkt an der Universität des Saarlandes auf der komparativen Europaforschung liegt. Die Partneruniversitäten sind in Portugal, Dänemark, England und Warschau sowie Israel.