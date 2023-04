Täterrinnen von Freudenberg Neue Details – Mädchen sollen 75 Mal auf Luise eingestochen haben

Der Unterricht an der Gesamtschule hat am Donnerstag, 16. März, wieder begonnen. Doch nichts ist so, wie es vor der schrecklichen Tat in Freudenberg war. Die Plätze des jungen Opfers sowie ihrer mutmaßlichen Peinigerinnen blieben leer. Auch die große Schwester der Getöteten kam noch nicht zurück.