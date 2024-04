Leute Stefani und Shelton: Sind in der Ehe manchmal paranoid

Das Sänger-Ehepaar Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (47) teilt eigenen Angaben zufolge Unsicherheiten über das Altern. „Ich hatte diese Zeiten durchgemacht, in denen man sich fragt: "Oh mein Gott, werde nur ich älter? Bin ich hübsch?"“, erzählte Stefani dem Magazin „Nylon“. In der Beziehung „erschaffst du ein Drama in deinem Kopf über deine Unsicherheiten und was passieren könnte“, schilderte sie. „Ich war in dieser Phase der Beziehung mit Blake und wurde paranoid.“