Schlechten Diesel verkauft Globus nach Tankstellen-Ärger im Ausland zu Rekord-Strafe verdonnert

Es war der Aufreger des vergangenen Spätsommers im Saarland: An einer Tankstelle in Losheim kam Super Plus statt Diesel aus der Zapfsäule. Es handelte sich um die Tankstelle des Einzelhandelsriesen Globus. Betroffene Autofahrer fanden das gar nicht „Super“, denn die falsche Betankung von Autos führt zwangsläufig zu Motorschäden. Nach Globus-Angaben waren damals rund 250 Autos betroffen.