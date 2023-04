Im Podcast mit Désirée Nick „Auf Händen getragen“ – Wagenknecht über Ehe mit Lafontaine und ihre neue Partei

Was nicht bedeutet, dass sie ihm dabei nicht auch mal zur Hand gehe. Einiges habe sich die Thüringerin (gebürtig aus Jena) beim Saarländer dabei schon abgeguckt. So lande bei den Lafontaines und Wagenknechts zwischen veganer Speise über Spaghetti mit Tomatensoße bis zum Entenbraten so einiges auf dem Tisch und später im Magen.