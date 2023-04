„Deutschland sucht den Superstar“ Gagen bei DSDS: Katja Krasavice überrascht mit Mega-Gehalt

„Ich hab einen roten Benz dank OnlyFans, ich glaub ich bin jetzt Millionärin“, sangen die Fans von Katja Krasavice in der Diskothek „Flash“ begeistert mit. Bei ihrem Konzert in St. Wendel in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. März) kündigte die Sängerin eine Riesenüberraschung an. Nur wenige Stunden später steht offiziell fest: Die 26-Jährige wird ein neues Album veröffentlichen.