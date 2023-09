Polizei zur Obduktion Vermieter (62) in Saarbrücken ums Leben gebracht – Todesursache steht fest

Saarbrücken · Nach dem tödlichen Verbrechen in Saarbrücken-Bischmisheim sitzt der Tatverdächtige (36) in Untersuchungshaft. Mittlerweile legten Rechtsmediziner an der Uniklinik in Homburg ihr Obduktionsergebnis vor. Damit weiß die Polizei, wie das Opfer (62) umgebracht wurde.

29.09.2023, 09:59 Uhr

Mann in Bischmisheim getötet – Fotos von vor Ort 10 Bilder Foto: Brandon Lee Posse

Rund ums Haus, wo sich das Drama abgespielt hatte, waren am Donnerstag, 28. September, Experten mit der Spurensuche beschäftigt. Ermittler sicherten Beweise vor und im Gebäude in Saarbrücken-Bischmisheim. Dort, wo am Vorabend ein Mann gewaltsam ums Leben kam. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mann in Bischmisheim getötet – Fotos von vor Ort