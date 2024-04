Schauspielerin Katharina Wackernagel ist kein Fan von Dating-Apps

Auf der Suche nach einem festen Partner sei sie aber nicht. „Das mit der Dating-App war eher aus so einer Abenteuerlust heraus, das mal auszuprobieren“, erklärte sie. „Ich bin Single und genieße es.“ Würde sie sich verlieben, würde sie wahrscheinlich nicht darüber nachdenken: „will ich jetzt eine Beziehung haben oder nicht“, so Wackernagel, die in Berlin lebt. „Aber offenbar verliebe ich mich nicht so leicht.“