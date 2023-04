Ex-Dschungelkönig Ermittlungen gegen Marc Terenzi wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen (15)

„The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten!“, mit diesem Satz setzte sich Marc Terenzi ein Dschungelcamp-Denkmal und gewann später die Krone. Sollte sich der Anfangsverdacht der sexuellen Belästigung bestätigen, steht fest: Abseits der Kameras hat sich der Dschungelkönig von 2017 nicht an die „Regels“ gehalten. Der Musiker selbst hat sich bislang nicht zu den schweren Vorwürfen geäußert. Es gilt die Unschuldsvermutung.