Neue Details zur Gewalttat in Freudenberg Mutmaßliche Täterin soll 75 Mal auf Luise (12) eingestochen haben

Auch am Tag nach der Beerdigung der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg kommen wieder schockierende Details zu ihrer Tötung an die Öffentlichkeit. So sollen die beiden 13 und zwölf Jahre alten mutmaßlichen Täterinnen den Mord von langer Hand geplant haben. Das berichtet Focus Online unter Berufung auf „gut unterrichtete Kreise“.