Wunsiedel Mädchen (10) stirbt in Kinderhilfe-Einrichtung – Staatsanwalt spricht von Tötung

Update vom 6. April, 10.45 Uhr: Das am Dienstagmorgen, 4. April, in einem Kinderheim tot aufgefundene Mädchen (10) soll getötet worden sein. Darüber berichtet RTL. Demnach gehe ein Staatsanwalt nicht von einem Unfall aus. Zunächst waren drei minderjährige Jungen in den Fokus der Ermittlungen geraten. Mittlerweile heißt es aber, dass es derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige gebe. Eine Erzieherin hatte am Dienstag um 8.45 Uhr das Kind leblos im Bett entdeckt.