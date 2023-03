Istanbul Gefährliche Schlankheits-Kur – Hunderte Patienten mit Botox vergiftet

Der türkische Ärzteverband Klimik erklärte, es handele sich um Fälle von Botulismus, einer potenziell tödlichen Krankheit. Sie kann demnach bei der Behandlung mit Botox ausgelöst werden, wenn das Nervengift ins Muskelgewebe außerhalb des Magens eindringt. Weil auch die Atemmuskulatur betroffen sein kann, besteht Lebensgefahr. Als Ursache für die Vergiftungen komme eine Überdosierung in Betracht, nimmt der Verband Klimik an. Das türkische Gesundheitsministerium teilte mit, die in den beiden Kliniken verwendeten Präparate seien nicht für den Einsatz bei der Magen-Botox-Behandlung gedacht gewesen. Minister Fahrettin Koca ließ die zuständigen Abteilungen in den beiden Krankenhäusern schließen.