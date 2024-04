Tanz in den Mai Walpurgisnacht 2024: Beliebte und fast vergessene Rituale

Beim Tanz in den Mai wird traditionell um Mitternacht in den Mai getanzt. Üblicherweise treffen sich Freunde und Familien am 30. April zuhause oder gehen in einen Club, um gemeinsam tanzend den neuen Monat zu begrüßen. Es gilt, um Mitternacht das Tanzbein zu schwingen und die Feiernden haben – ähnlich wie an Silvester – stets die Uhr im Blick. Regional gibt es viele unterschiedliche Veranstaltungen in der Nacht zum 1. Mai, bei denen oft auch auf Hexen-Rituale Bezug genommen wird.