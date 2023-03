95. Academy Awards „Im Westen nichts Neues“ – Oscar für besten internationalen Film geht nach Deutschland

Der Film war insgesamt neun Mal nominiert und das erste deutsche Werk, das auch in der Kategorie „Bester Film“ vorgeschlagen war. Ausgezeichnet wurden Kameramann James Friend, Komponist Volker Bertelmann alias Hauschka sowie Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper, die fürs Produktionsdesign verantwortlich sind. In zwei Kategorien ging der Film leer aus – fürs Maskenbild wurde das Team von „The Whale“ ausgezeichnet, die Auszeichnung für visuelle Effekte ging an das Team von „Avatar: The Way of Water“.