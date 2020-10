Leitartikel zu EU-Gipfel : Ohne Handelsabkommen gibt es nur Verlierer

Die üblichen Phrasen, derer sich London und Brüssel bisher bedienten, klingen längst verbraucht. „Kein Deal um jeden Preis“ oder „Der Ball liegt im Spielfeld von…“ – man hat das alles in diesem Poker so oft gehört, dass es schwerfällt, dem öffentlichen Bild der Verhandlungen zu glauben.

Beide Seiten signalisieren in diesen Tagen einmal mehr die Enttäuschung über fehlende Fortschritte, an denen – welch Überraschung! – der jeweils andere Partner schuld ist. Inzwischen stellt man zwar auf beiden Seiten eine sich behutsam verändernde Tonlage fest, bei der noch unklar ist, ob sie durch Fakten oder Hoffnung genährt wird. Auch Europa weiß, dass es den Briten entgegenkommen muss – zum Beispiel in der prestigeträchtigen Frage der künftigen Fangquoten. Aber Brüssel tut sich schwer, solange die britische Seite keine konkreten Zahlen über die Quoten für über 100 verschiedene Fischarten vorlegt. Großbritannien wiederum habe, so ist zu hören, bei der Streitschlichtung und damit der Rolle des Europäischen Gerichtshofes seine bisherige strikte Position verändert.