Analyse : Die alte Tante BBC kann’s keinem recht machen

Foto: dpa/Andrew Milligan

London Tim Davie hatte sein Amt noch nicht offiziell übernommen, da geriet der neue Generaldirektor der BBC bereits in einen Sturm der Empörung, der sich in den vergangenen Wochen – wieder einmal – über der britischen Rundfunkanstalt entlud.

Es ging um nichts weniger als die britische Identität. Im Zentrum stand die Frage, ob patriotische Lieder, die traditionell am letzten Abend der Klassik-Konzertreihe „Last Night of the Proms“ gesungen werden, angesichts der Debatte über die britische Kolonialvergangenheit noch zeitgemäß sind. Eines davon ist „Rule Britannia“, so etwas wie die inoffizielle Nationalhymne, die Jahr für Jahr von flaggenschwenkenden Briten geschmettert wird. Da die Konzerte wegen der Corona-Pandemie dieses Mal ohne Publikum stattfinden, schien das einigen Verantwortlichen eine willkommene Gelegenheit, die Gassenhauer aus dem Programm zu nehmen. Doch zahlreiche Briten reagierten entrüstet, inklusive Premierminister Boris Johnson. Mittlerweile hat die BBC entschieden, dass „Rule, Britannia“ genauso wie das ebenfalls umstrittene „Land of Hope and Glory“ zwar gespielt, aber nur in Orchesterversionen zu hören sein werden.

Endgültig vom Tisch ist die hitzig geführte Diskussion jedoch keineswegs. Sie symbolisiert gut, was Generaldirektor Tim Davie in den nächsten Jahren bevorstehen dürfte. Er übernimmt den Posten von seinem Vorgänger, Lord Tony Hall, zu einer Zeit, die für die Anstalt von einer beispiellosen politischen wie finanziellen Ungewissheit geprägt ist. Bei der „Auntie“, der Tante, wie die BBC im Volksmund auch genannt wird, darf man beinahe von einer Krise sprechen. Denn die Kritik an der Berichterstattung zum Brexit reißt nicht ab, seit dem EU-Referendum im Jahr 2016 wird die auf politische Unabhängigkeit bedachte Rundfunkanstalt von allen Seiten für ihre angebliche Voreingenommenheit attackiert. Der Brexit, er hat nicht nur die Gesellschaft polarisiert, sondern auch die BBC vor Herausforderungen gestellt. So werfen sowohl Zuschauer, Kommentatoren als auch zahlreiche Politiker, vor allem aus den Tory-Reihen, dem ihrer Ansicht nach linkslastigen Sender eine zu Brexit-kritische Berichterstattung vor. Dass sich auch Pro-Europäer und am linken Spektrum stehende Briten über das angebliche „Sprachrohr der Tories“ beschweren und eine zu freundliche Tendenz gegenüber Konservativen wie auch Europaskeptikern erkennen wollen? Geschenkt.

Tim Davie, der bislang die Programmgesellschaft BBC Studios leitete, den kommerziellen Unternehmensarm der Anstalt, trat am Dienstag seinen ersten Tag mit dem Ziel an, die BBC zu reformieren. Man sei ein universaler öffentlicher Service, „eine BBC für alle“, die jedem Teil dieses Landes diene und jeden repräsentiere. Er will sich vor allem „für Inhalte von höchster Qualität und Unparteilichkeit“ einsetzen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie sprach der 53-Jährige kürzlich bereits von einer „kritischen Zeit“ für Großbritannien, in der sich gezeigt habe, wie sehr den Menschen die BBC am Herzen liege: „Unser Auftrag war noch nie so relevant, wichtig beziehungsweise notwendig wie heute.“