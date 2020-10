Corona-Krisenmanagement : Verstand einschalten hilft gegen Kontrollverlust

Stefan Vetter Foto: SZ/Robby Lorenz

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten ist auch am Freitag wieder stark gestiegen. Und wieder macht ein Schreckensszenario die Runde, das man schon aus den Zeiten der ersten Pandemie-Welle in im Frühjahr kennt: Kontrollverlust.

Von Stefan Vetter

In einem eindringlichen Appell hat Angela Merkel nach ihrem jüngsten Gespräch mit den Oberbürgermeistern davor gewarnt. Droht jetzt tatsächlich ein exponentielles, also unbegrenztes Wachstum der Fallzahlen? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Das zeigt der bunte Strauß von Standpunkten sowohl in der Politik als auch in der Fachwelt. Den Bürgern wird es damit nicht leicht gemacht, die Lage objektiv einzuschätzen.

Die offiziellen Reaktionen auf das Virus-Geschehen sind jedenfalls voller Widersprüche. Für manche ist der Anstieg der Fallzahlen alleiniger Gradmesser der Gefährlichkeit. Andere geben zu bedenken, dass auch die Zahl der schweren Erkrankungen berücksichtigt werden müsse und die der freien Intensivbetten. Wieder andere sagen, dass man die allgemeine Schwelle von 50 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner als Handlungsauslöser nach heutigem Wissensstand sogar höher ansetzen könnte. Dagegen steht die Mahnung, dass viele Gesundheitsämter eigentlich schon bei einem Schwellenwert von 35 überfordert sind, um die Infektionswege nachzuverfolgen. Und dann ist da noch die begrenzte Labor-Kapazität für Corona-Tests, welche nun auch noch in den meisten Teilen Deutschlands zur Bedingung für einen dortigen Urlaub gemacht werden. Die Liste der Ungereimtheiten ließe sich fortsetzen.

Bund und Länder müssten hier Ordnung schaffen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Doch eher ist das Gegenteil der Fall. So oft beide Seiten zuletzt zusammen kamen, ist der Wirrwarr bei den Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung größer geworden. Insofern waren auch von Merkels Beratungen mit den Stadtoberhäuptern keine Wunder zu erwarten. Im Kern wurde eigentlich nur bestätigt, was in den Metropolen, die schon wegen ihrer hohen Bevölkerungskonzentration potenzielle Corona-Hotspots sind, ohnehin bereits praktiziert wird: Alkoholverbote, Sperrstunden, Maskenpflicht im öffentlichen Raum.