Leitartikel : Saar-Rechnungshof wird als Korrektiv immer wichtiger

Der Rechnungshof bringt nicht nur Geldverschwendung und Schildbürger-Streiche ans Licht, sondern ist im Saarland zunehmend auch ein wichtiges politisches Korrektiv, auch wenn seine führenden Beamten das vielleicht selber gar nicht so sehen.

Es sind die politischen Umstände, die das Amt am Saarbrücker Staden ungefragt in diese Rolle hineindrängen.

In der Corona-Krise spielt der Rechnungshof erneut eine wichtige Rolle, in die er sich wieder nicht hineingedrängt hat. Im saarländischen Landtag muss sich die große Koalition für die massive Verschuldung kaum rechtfertigen. Die Linke als größte Oppositionsfraktion will eher noch mehr Schulden machen als die Koalitionsfraktionen. Selbst wenn sie die Neuverschuldung kritisch sähe und zusätzliche Ausgaben hinterfragte, fehlten ihr die nötigen personellen Kapazitäten, um zu kontrollieren, ob sich das Land an die Finanz-Regeln des Grundgesetzes, der Landeshaushaltsordnung und des Sanierungshilfegesetzes hält. Von der Mini-AfD-Fraktion ganz zu schweigen.