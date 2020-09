Gesetzentwurf zu Änderungen am EU-Austrittsabkommen : Blufft Boris Johnson tatsächlich nur?

Gesetzentwurf zu Änderungen am EU-Austrittsabkommen

London Als der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwochmittag zur Fragestunde ans Pult trat, ging es zunächst um die Coronavirus-Pandemie und mögliche neue Maßnahmen.

„Wir erwarten von jedem in diesem Land, sich an die Gesetze zu halten“, sagte Johnson. Und während er seine Worte ernst zu meinen schien, hallte als Reaktion höhnisches Gelächter durch das ehrwürdige Unterhaus. „Selbst angesichts seiner unehrlichen Maßstäbe übertrifft das jede Parodie“, bewertete ein politischer Kommentator die Äußerung Johnsons.

Denn schon kurz darauf brachte die Regierung einen Gesetzentwurf ins Parlament ein, das Änderungen am Austrittsabkommen vorsieht, auf das sich London und Brüssel im Herbst 2019 geeinigt hatten und das im Januar ratifiziert wurde. Der Nordirland-Minister Brandon Lewis hatte am Dienstag bestätigt, dass das sogenannte Binnenmarktgesetz nicht nur einen Teil des Deals aushebeln, sondern sogar internationales Recht verletzen würde. Seitdem herrscht in Westminster der Ausnahmezustand.