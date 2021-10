Einsatz in Nohfelden : Verfolgt und festgenommen: Polizei in Zivil schnappt Drogendealer bei der Arbeit

Verfolgt und festgenommen: Polizei in Zivil schnappt Drogendealer bei der Arbeit

Einsatz in Nohfelden

Erwischt: Polizei schnappt Drogendealer in Nohfelden-Sötern. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Nohfelden Damit hatte ein junger Mann im Nohfelder Ortsteil Sötern nicht gerechnet: Ein Polizist, der als solcher nicht zu erkennen war, hat ihm sein kriminelles Handwerk gelegt. Wie es dazu kam, schildert ein Polizeisprecher aus Wadern.

Mitten im kleinen Hochwaldort Sötern hat sich ein junger Mann als Drogendealer verdingt. Auf einem Containerstellplatz wickelte er seine Geschäfte ab, in der Hoffnung, vor den Blicken der Ermittler geschützt zu sein. Doch seine kriminelle Karriere sollte zumindest vorerst ein jähes Ende finden. Das berichtet ein Sprecher der Waderner Polizei.

So meldete ein Kriminalbeamter in dem Nohfelder Ortsteil, dass er einen 21-Jährigen verfolgt und gefasst habe, der kurz zuvor noch Drogen vertickt hatte. Dabei war der Polizist zu jenem Zeitpunkt privat unterwegs, also anhand einer Uniform nicht als Ermittler zu erkennen.