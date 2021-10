Starker Herbststurm : Sturm „Ignatz“ fegt über das Saarland – Orkanböen mit über 100 Stundenkilometern möglich (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Der erste starke Herbststurm des Jahres zieht aktuell über das Saarland. Im Laufe des Tages werden Sturmböen und sogar mancherorts Orkanböen erwartet.

Landesweit laufen aktuell (Stand 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen) 86 Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Schilder sowie überfluteter Straßen. „Mehrere Straßen sind aktuell gesperrt aufgrund von Räumungsarbeiten“, sagte ein Sprecher der Frührungs- und Lagezentrale der Polizei auf SZ-Anfrage. Die meisten Einsätze habe es bisher im Raum Merzig-Wadern, Saarlouis und Saarbrücken gegeben. In Weiskirchen kam es zum einem Verkehrsunfall durch einen umgestürzten Baum, dabei wurde eine Person leicht verletzt. Des weiteren gibt es Stromausfälle in mehreren Bereichen, unter anderem Heusweiler und Nonnweiler, die zurzeit noch andauern.

Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.