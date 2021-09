Festnahme in Spiesen-Elversberg : Zuhälter, Einbrecher, Drogendealer – Polizei schnappt international gesuchten Mann aus dem Rotlichtmilieu

Spiesen-Elversberg Fahndungserfolg der Ermittler: Sie haben einen international gesuchten 28-Jährigen festgesetzt. In seiner Heimat werden ihm jede Menge Verbrechen vorgeworfen. Aber auch in Neunkirchen soll er bei kriminellen Machenschaften mitgemischt haben. Ihm droht eine lange Haft.

Einen in Rumänien von den Ermittlern gesuchten mutmaßlichen Serientäter hat die saarländische Polizei gefasst. Sie spürte ihn am Wochenende in einer Wohnung in Spiesen-Elversberg auf, wie eine Polizeisprecherin am Montag (6. September) mitteilte.