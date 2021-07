Festnahme in Mettlach : Polizei findet Drogen und Waffen in Wohnung von 33-Jährigem

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Mettlach haben Beamte der Polizei unter anderem Marihuana, Amphetamine und mehrere Schusswaffen gefunden.

Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Mettlach mehrere Kilogramm Drogen gefunden. Wie die Polizei mitteilt, vollstreckten sie am frühen Dienstagmorgen gemeinsam mit Einsatzkräften des SEK und der Operativen Einheit einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung des 33-Jährigen fanden sie 2,8 Kilogramm Marihuanablüten, 1,7 Kilogramm Amphetamin, 500 Gramm Haschisch, 120 Gramm Liquid Amphetamin und 250 Stück Ecstasy-Tabletten. Zudem stellten die Ermittler mehrere scharfe Schusswaffen, eine Armbrust und ein Messer sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher, wie es weiter heißt.