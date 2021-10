Beinahe-Unfall verursacht : Rasante Flucht vor der Polizei endet für 35-Jährigen in der Psychiatrie

Eppelborn Szenen wie aus einem Hollywood-Film spielten sich am Samstag, 23. Oktober, in Eppelborn ab: Ein 35-Jähriger lieferte sich ein Rennen mi der Polizei, seine Flucht endete in der Psychiatrie.

Ein polizeibekannter, 35-jährige Mann aus Eppelborn ging am 23.10.21 gegen 11:30 auf seine Ehefrau los und verletzte diese leicht. Anschließend flüchtete er mit einem grauen Audi A3 vor der Polizei. Anhaltezeichen der Ordnungshüter ignorierte der 35-Jährige und raste durch Illingen, Hüttigweiler, Stennweiler und Wemmetsweiler.

Bei seiner Flucht überholte er ein Fahrzeug, streifte dabei den Außenspiegel und verursachte beinahe einen schweren Verkehrsunfall. Die Polizei verlor den Flüchtigen zunächst aus den Augen. Ermittlungen in Anschluss ergaben, dass sich der Mann in Ottweiler aufhielt, wo er kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Nach ärztlicher Begutachtung wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

