Einbruch in Gronig : Einbruch in Bäckerei Gillen

Gronig In der Nacht auf Sonntag ist in eine Filiale der Bäckerei Gillen in Gronig eingebrochen worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, raubte der Täter die Tageseinnahmen des Vortages und deponiertes Wechselgeld.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen.