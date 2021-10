Vandalismus in St. Wendel : Mehrere Verkehrsschilder ausgerissen

St Wendel Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, wurden in der Nacht auf Sonntag an der Ampelanlage am Wendalinum-Gymnasium mehrere Verkehrsschilder aus dem Boden gerissen. Die unbekannten Täter schlugen anschließend mit den Schildern auf die Fußgängerampel in der Werschweilerstraße vor dem Wendalinum-Gymnasium ein.

Die Ampelanlage wurde massiv beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen.