Stimmung in der City : Kirmes und verkaufsoffener Sonntag – das geht heute in St. Wendel ab

St. Wendel Goldener Oktober: Das Wetter spielt mit. Da passt ein Besuch in der Kreisstadt St. Wendel. Und da gibt es am Sonntag einiges zu erleben.

Die Wendelskirmes hat bereits am Samstag, 23. Oktober, eröffnet. Bis Sonntag, 31. Oktober, wird gefeiert. Am heutigen Sonntag drehen sich von 14 bis 23 Uhr die Wagen auf den Karussells und bieten Verkäufer an den Buden Schmackhaftes, Lose und Spielerisches an.

Zusätzlich ist Einkauf am Sonntag, 24. Oktober, in St. Wendel möglich. Zwischen 13 und 18 Uhr sind die Läden geöffnet. Außerdem bieten Gastronomen Speisen auch unter freiem Himmel an. Damit wirbt die Aktionsgemeinschaft der Kaufleute in der Kreisstadt. Zusätzlich wirbt sie mit Gutscheinen: Fünf Euro erhalten Kunden bei einem Einkauf zwischen 23. und 30. Oktober in teilnehmenden Geschäften für ihre nächste Shopping-Tour.