In der Nacht auf Sonntag : Drei junge Männer demolieren 24 Autos in St. Arnual – Polizei sucht nach Zeugen

Saarbrücken In Saarbrücken haben drei Männer 24 Autos demoliert. Zeugen stellten die Täter zur Rede – doch diese flüchteten erfolgreich. Die Polizei bittet nun um Hilfe.

In Saarbrücken haben bislang drei unbekannte Täter an 24 Autos grundlos die Spiegel abgetreten oder demoliert. Zu den Sachbeschädigungen kam es in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil St. Arnual – dort in der Julius-Kiefer-Straße