Unfallflucht in St. Wendel : Seitenspiegel beschädigt und abgehauen

Unfallflucht in St. Wendel

St Wendel Ein 40-jähriger Mann aus Remagen fuhr am Samstag gegen 10.45 Uhr die Landstraße von Wolfersweiler nach Walhausen, als ein entgegenkommender Pkw zu weit auf seiner Straßenseite fuhr und dadurch mit seinem Außenspiegel kollidierte.

Wie die Polizei St. Wendel mitteilt, hielt der Fahrer nicht an und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um ein grünes Fahrzeug mit greller Farbe gehandelt haben. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80 oder per Email: pi-st-wendel@polizei.slpol.de.