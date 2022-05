Dreister Diebstahl in Marpingen : 30 bis 40 Silberschwänze und Kois gestohlen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Marpingen Diebe haben aus einem Marpinger Teich zwischen 30 und 40 Zierfische gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, geschah die Tat am Freitag zwischen 8.30 Uhr bis 16 Uhr an einem Teich hinter einem Anwesen in der Straße Am Langenstrank in Marpingen.