Unfallflucht in Elm-Sprengen : Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Elm

Elm Die Polizeiinspektion Saarlouis sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr in Sprengen in der Köllner Straße (L 139) ereignet hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei kam ein noch unbekanntes, vermutlich blaues Fahrzeug in der Köllner Straße aus unbekannten Gründen rechts von der Straße ab und kollidierte seitlich mit einem am rechten Rand geparkten roten Ford Fiesta mit Saarlouiser Kreiskennzeichen.

Der unbekannte Autofahrer flüchtete nach der Kollision unerlaubt. Durch den Unfall wurde der Ford erheblich an der Fahrertür beschädigt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.