Dank couragiertem Einsatz ging der Dieb leer aus : Feuerwehr ertappt Dieb auf frischer Tat in Nalbach

Foto: dpa/Carsten Rehder

Nalbach Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Nalbach haben am Samstag einen 39-jährigen Dieb auf frischer Tat ertappt. Als sie gegen 2.20 Uhr von einem Einsatz zurückkamen, entdeckten sie im Vorbeifahren in der Niedstraße in Nalbach den Dieb.