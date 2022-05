Diebstahl in Niederlinxweiler : Katalysatoren herausgeschnitten und verschwunden

Niederlinxweiler (dbo) In Niederlinxweiler in der Niederlinxweilerstraße wurden an einem blauen BMW 3er Reihe und an einem schwarzen VW Polo die Katalysatoren herausgeschnitten und gestohlen. Der Diebstähle wurden der Polizei-Inspektion St. Wendel am Freitagmittag mitgeteilt, wie ein Sprecher schreibt.